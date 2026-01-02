С евро в джоба, българите купуват имоти на Халкидики по-лесно от всякога

Присъединяването на България към еврозоната вече оказва мащабно въздействие върху икономическите връзки в Югоизточна Европа. Една от най-забележимите тенденции е масовото насочване на български капитали към пазара на недвижими имоти и туризма в Северна Гърция, и по-специално на полуостров Халкидики.

Приемането на еврото превъръща Халкидики от ваканционна дестинация в естествено продължение на българския вътрешен пазар, където бизнесът и гражданите се чувстват в сигурна и позната икономическа среда.

Халкидики отдавна е любима дестинация за българските туристи и инвеститори. Малко преди България да стане 21-вият член на еврозоната, процес, който официално приключи на Нова година, и като събитие, което представлява един от най-важните етапи в съвременната икономическа история на страната, мобилността за придобиване на недвижими имоти се е увеличила, казват познавачите на недвижимите имоти на Халкидики.

Предимствата са, че с приемането на еврото българските инвеститори вече оперират в същата валута като Гърция, което премахва разходите за обмяна и банкови такси при трансакции, правейки покупката на имот толкова лесна, колкото и в България. Българските банки, вече интегрирани в европейската банкова система, предлагат по-изгодни условия за ипотечно кредитиране на имоти в чужбина, което засилва интереса към ваканционни жилища и не на последно място общата валута създава психологическа и икономическа сигурност за българския бизнес, който масово инвестира в изграждането на малки хотели, вилни селища и плажни барове на Касандра и Ситония.

Според прогнози засиленият интерес от страна на българите, съчетан с този на румънците и сърбите, доведе до ръст на цените на имотите на Халкидики с около 15-20% в началото на 2026 г. Наблюдава се бум в покупките на парцели за строеж, като български строителни компании започват собствени проекти в райони като Неа Ираклия и Неа Каликратия.

Показателно за мобилността, регистрирана от Балканите за придобиване на ваканционен имот, който би могъл да функционира и като инвестиционен имот е скорошната покупка от български бизнесмен на вилата на известната гръцка телевизионна водеща и кулинарен гуру Вефа Алексиаду в Халкидики, която е придобил, според информация, за сумата от 2,2 милиона евро. Новият собственик, който е фармацевтичен предприемач (според някои източници — двойка от България), е решил да постави паметна плоча в имота в чест на Вефа Алексиаду.

В допълнение към пазара на жилища, има и силно търсене за придобиване на стари хотели, които ще бъдат модернизирани, както и на земя, която е налична за изграждане на туристическа инфраструктура.

Присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. се оказва катализатор с двоен ефект върху пазарите на недвижими имоти в двете страни. Според брокери, докато цените в България се покачват до нива, сравними с гръцките, инвеститорите масово пренасочват погледа си към Северна Гърция.

В София цените на квадратен метър достигнаха нива между 2500 и 4000 евро. Това покачване, съчетано с общата валутна среда, стимулира българските купувачи да търсят алтернативи. Пазарът на Халкидики става изключително атрактивен. Има райони в Северна Гърция, които все още предлагат имоти на достъпни цени, често под софийските. Еврото не само стимулира туризма, но и прекроява инвестиционната карта, превръщайки Северна Гърция в естествено продължение на българския вътрешен пазар на недвижими имоти.

Автомобилният туризъм от България също е движещата сила за икономиката на Северна Гърция, а данните на INSETE (Институтът на гръцката туристическа конфедерация) категорично потвърждават това.

Пристигащите по автомобилен транспорт от България през 2024 г. достигнаха 5 258 981 души, докато тази година се очаква те да се доближат до рекорда отпреди пандемията, тъй като през 2019 г. пристигащите бяха 6 072 891.