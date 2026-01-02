ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Арда" стартира подготовка в неделя

Времето София -6° / -6°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22012326 www.24chasa.bg

Фермерите готвят безсрочни блокади, Гърция пред заплаха от пълна парализа на пътищата

Бойка Атанасова, Атина

1104
Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон Снимка: Антоанета Маскръчка

В неделя, 4 януари 2026 г., от 12:00 часа в Малгара (близо до Солун) ще се състои ключова национална среща на протестиращите гръцки фермери и животновъди. На срещата ще присъстват представители на 50 блокади от цяла Гърция.

Земеделците ще решават дали да ескалират протестите и да превърнат блокадите в безсрочни, или да преустановят мобилизацията след 36 дни на пътя. Фермерите посрещнаха Новата 2026 година на блокадите заедно със семействата си, като за първи път в историята на техните протести останаха на постовете си и в празничната нощ. Протестиращите настояват за по-високи субсидии за гориво и електроенергия, по-бързо изплащане на европейски помощи и компенсации за производствени разходи.

Властите загатнаха за възможни санкции след празника Богоявление (6 януари), ако пътищата не бъдат освободени за нормално движение. Междувременно от 7 януари 2026 г. се очаква и безсрочна национална стачка на продавачите на традиционните фермерски пазари в Гърция.

Към днешна дата, петък, 2 януари 2026 г., ситуацията с блокадите в Гърция остава напрегната и динамична.

Очаква се сериозно затруднение на движението през всички ГКПП по границата с България в двете посоки. Към обяд днес (около 12:00–13:00 ч.) се предвижда възобновяване на активните действия, като се очакват проблеми както за леките, така и за тежкотоварните автомобили. Пунктът Кулата – Промахон остава основна гореща точка с прогнози за сериозни опашки и забавяния. Трактори са разположени на над 10 точки по националната магистрала Атина – Солун и по магистрала „Егнатия". Продължават ограниченията в районите на Кастро (магистрала Атина – Ламия), като в определени участъци се пропуска трафик само в една лента.

Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)