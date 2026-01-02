ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж от Видин е задържан в монтанското село Якимово...

Израел прехвана "фалшива цел", задействани са сирени за въздушна тревога

1980
Флагът на Израел. СНИМКА: Pixabay

Израелската армия съобщи днес, че е прехванала обект над територията си, който определи като "фалшива цел", в района на северния град Барам, след като сирените за въздушна тревога там се задействаха от предполагаем дрон, предаде Ройтерс.

В същото време световната агенция информира, че ливанската шиитска групировка "Хизбула" няма нищо общо със случая, съобщи БТА.

Ливан е подложен на все по-голям натиск от страна на САЩ и Израел да разоръжи подкрепяното от Иран ислямистко движение по силата на примирието с Израел.

Израел Кац, израелският министър на отбраната, предупреди, че страната му "ще действа, както е необходимо", ако Бейрут не успее да изземе арсенала на групировката, припомня Ройтерс.

