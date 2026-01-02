Техеран: Американска намеса ще всее хаос в региона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Висшият съветник на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей - Али Лариджани, заяви днес, че американска намеса в иранските протести, за каквато по-рано предупреди президентът на САЩ Доналд Тръмп, ще всее хаос в целия регион, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Лариджани е секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран.

Най-големите протести в Ислямската република от три години насам, породени от влошаващата се икономическа ситуация, породиха насилие, като вече има най-малко седем жертви, посочва Ройтерс.