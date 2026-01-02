Германски полицейски синдикат иска забрана на пиротехниката, след като дете загуби ръката си на Нова година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Берлинският полицейски синдикат отправи пореден призив към политиците да забранят на частни лица да използват фойерверки по Нова година, след като празненствата в страната бяха "за пореден път помрачени от смъртни случаи и наранявания", предаде ДПА.

"Имаме нужда от забрана на пиротехниката за лична употреба", заяви Бенямин Йендро, говорител на синдиката, пред местна радиостанция, съобщи БТА.

Той призова за промени в разпоредбите за фойерверките, заявявайки, че в противен случай историята ще се повтори и догодина.

В Германия е законно да се пускат фойерверки в частна обстановка по Нова година, въпреки че се прилагат ограничения.

Всяка година това води до тежки наранявания и дори до смъртни случаи, което отново разпалва дебата дали пиротехниката трябва да бъде забранена, отбелязва ДПА.

Докато нацията посрещаше новата 2026 г., двама младежи загинаха в град Билефелд и безброй хора бяха ранени из страната. На някои места празнуващите хвърляха фойерверки по полицията и службите за спешна помощ.

В Берлин ръката на дете беше откъсната от експлозията на мощен фойерверк.

Макар че берлинската полиция заяви, че новогодишните тържества този път са били по-спокойни отпреди, Йендро подчерта, че ситуацията все пак е била неприемлива с оглед на редицата прояви на агресия срещу служители на органите на реда.