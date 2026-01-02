ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж от Видин е задържан в монтанското село Якимово...

Германски полицейски синдикат иска забрана на пиротехниката, след като дете загуби ръката си на Нова година

Пиратки Снимка: Пиксбей

Берлинският полицейски синдикат отправи пореден призив към политиците да забранят на частни лица да използват фойерверки по Нова година, след като празненствата в страната бяха "за пореден път помрачени от смъртни случаи и наранявания", предаде ДПА.

"Имаме нужда от забрана на пиротехниката за лична употреба", заяви Бенямин Йендро, говорител на синдиката, пред местна радиостанция, съобщи БТА.

Той призова за промени в разпоредбите за фойерверките, заявявайки, че в противен случай историята ще се повтори и догодина.

В Германия е законно да се пускат фойерверки в частна обстановка по Нова година, въпреки че се прилагат ограничения.

Всяка година това води до тежки наранявания и дори до смъртни случаи, което отново разпалва дебата дали пиротехниката трябва да бъде забранена, отбелязва ДПА.

Докато нацията посрещаше новата 2026 г., двама младежи загинаха в град Билефелд и безброй хора бяха ранени из страната. На някои места празнуващите хвърляха фойерверки по полицията и службите за спешна помощ.

В Берлин ръката на дете беше откъсната от експлозията на мощен фойерверк.

Макар че берлинската полиция заяви, че новогодишните тържества този път са били по-спокойни отпреди, Йендро подчерта, че ситуацията все пак е била неприемлива с оглед на редицата прояви на агресия срещу служители на органите на реда.

Пиратки Снимка: Пиксбей

Четете още

