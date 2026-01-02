Сръбската НИС ще може да плати за 85 000 тона петрол на Адриатическия петролопровод ЯНАФ

На 5 януари сръбската петролна компания НИС ще може да плати за 85 000 тона петрол, за да може той да бъде незабавно транспортиран по Адриатическия петролопровод ЯНАФ (JANAF) от терминала в Омишал на хърватския остров Крък до Сърбия, заяви сръбският президент Александър Вучич, предаде БТА. Това стана след като администрацията на САЩ одобри лиценз за НИС, предадоха ТАНЮГ и ХИНА. Тогава – 5 януари – е и първият работен ден в Сърбия за 2026 г., допълни Вучич.

Администрацията във Вашингтон удължи оперативния лиценз на НИС до 23 януари, до който срок се очаква да приключат преговорите между "Газпром" и унгарската MOL за закупуване на руския мажоритарен дял в НИС, припомня ХИНА. Този дял беше основната причина, посочена от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, за налагане на санкции на НИС.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт" с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс" (Intelligence), свързана с руския петролен гигант „Газпром", придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром".

НИС бе поставена на 10 януари 2025 г. под санкции от САЩ, които встъпиха в сила на 9 октомври м.г., след като 8 пъти бяха отлагани. На 2 декември 2025 г. сръбската петролна компания НИС обяви, че е започнала да затваря производствените си мощности в рафинерията в северния сърбски град Панчево поради недостиг на суров петрол.

След като спря доставките на суров петрол за НИС заради наложените през октомври американски санкции срещу НИС, на 31 декември хърватският оператор на Адриатическия петролопровод ЯНАФ заяви, че е готов незабавно да започне доставките на суров петрол до рафинерията Панчево в Сърбия. Това стана, тъй като полученият същия ден лиценз му позволява да продължи да транспортира неруски петрол до НИС. Хърватската компания заяви, че е напълно готова „незабавно да осигури непрекъснат транспорт и доставка на суров петрол до рафинерията Панчево".

Вучич не потвърди директно снощи дали унгарската MOL ще бъде купувачът на руския мажоритарен дял в НИС, отбелязва ХИНА.

„Разбира се, не всички проблеми са решени, но е важно, че от снощи НИС има право да извършва плащания, да приема доставки на суров петрол и да възобнови производството на петролни продукти от суров петрол, който ще бъде доставян в страната ни по тръбопровода ЯНАФ", каза Вучич пред сръбската национална телевизия РТС в четвъртък вечерта.

Вчера Вучич, цитиран от ТАНЮГ, заяви, че очаква рафинерията в Панчево да заработи пълноценно на 17, 18 или 19 януари, както и руснаците и унгарците да се споразумеят за закупуването на руския дял в НИС до изтичането на експлоатационния лиценз за НИС на 23 януари.