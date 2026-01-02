Безработицата в Австрия расте и през декември е 8,4%

Безработните в Австрия продължават да се увеличават в края на 2025 година, като според прессъобщение на Министерството на труда безработицата през декември е била 8,4 процента, предаде БТА.

Броят на търсещите работа е бил с 10 000 повече в сравнение със същия период през 2024 година. В съобщението се посочва, че темпът на нарастване се забавя.

За 2026 година се очертава леко облекчение, посочва министерството, позовавайки се на актуалната прогноза на Института за икономически изследвания, според която броят на безработните ще намалее с около 4000 души.