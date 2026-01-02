ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина 2-годишното дете, ранено от заблуден куршум в новогодишната нощ в Скопие

Почина 2-годишното дете, ранено с огнестрелно оръжие в новогодишната нощ в Скопие. СНИМКА: pixabay

Двегодишното дете, получило тежко нараняване с огнестрелно оръжие в новогодишната нощ в Скопие, почина тази сутрин, съобщи БТА по информация на Макфакс.

Главната прокуратура в Скопие съобщи, че е издадена заповед за аутопсия на детето, за да се изяснят напълно причините и обстоятелствата около случая.

Според наличната до момента информация детето е присъствало на новогодишно тържество и фойерверки с майка си, когато е било улучено от метално тяло, за което се предполага, че заблуден куршум.

Към момента няма официална информация къде е станал инцидентът.

