Тръмп и Иран си размениха заплахи заради протестите в Ислямската република

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и висши представители на иранските власти си размениха остри заплахи на фона на обхващащите все повече градове на Ислямската република икономически протести, предаде БТА по информация на Асошиейтед прес.

Тръмп първоначално отправи предупреждение към Иран от своята платформа „Трут Соушъл", че ако „насилствено убие мирни протестиращи", САЩ „ще се притекат на помощ". „Готови сме за действие", написа Тръмп, без да дава подробности. Най-малко седем души са загиналите към момента по време на демонстрациите, предизвикано отчасти от срива на иранския риал.

Малко след това секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани заяви „Екс", че Израел и САЩ подбуждат демонстрациите. Той не представи доказателства в подкрепа на твърдението, което иранските служители многократно са отправяли по време на предишни протести.

„Тръмп трябва да знае, че намесата на САЩ във вътрешния проблем ще доведе до хаос в целия регион и унищожаване на интересите на САЩ. Американците трябва да знаят, че Тръмп започна с авантюризма", заяви той.

Съветникът на върховния лидер аятолах Али Хаменей Али Шамхани предупреди, че „всяка намесваща се ръка, която се пресяга твърде много до сигурността на Иран, ще бъде отсечена".

„Иранският народ добре познава опита от това да те „спасяват" американци: от Ирак и Афганистан до Газа", добави той в „Екс".

Настоящите протести, които се провеждат вече близо седмица, се превърнаха в най-големите в Иран от протестите 2022 г. насам, които бяха предизвикани от гибелта на 22-годишната Махса Амини. Демонстрациите обаче все още обаче не са обхванали цялата страна и не са толкова интензивни, както тогава.