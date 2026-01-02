Украинският външен министър говори с кипърския си колега за влизането на Киев в ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският външен министър Андрий Сибига обсъди в телефонен разговор с кипърския си колега Константинос Комбос подкрепата за присъединяването на Украйна към Евросъюза. Разговорът се състоя в момент, когато Никозия е ротационен председател на Съвета на ЕС, предаде БТА по информация на Укринформ.

Освен това двамата дипломати коментираха въпроси, свързани с двустранното сътрудничество и енергийната сигурност.

"Проведох много добър телефонен разговор с кипърския си колега Константинос Комбос, когото поздравих за поемането на председателството на ЕС", написа Сибига в социалната мрежа "Екс". "Фокусирахме се върху напредъка на Украйна към присъединяването ѝ към ЕС, засилването на сътрудничеството в областта на отбраната и повишаването на украинската енергийна устойчивост", добави той.

Освен това двамата министри обмениха мнения относно усилията за опазване на мира и тяхното координиране чрез кипърското председателство на Съвета на ЕС. Сибига информира колегата си за ситуацията на бойното поле и последиците от руския въздушен терор, отбелязва Укринформ.

Украинският външен министър изрази благодарност за потвърждението, че подкрепата за Украйна и усилията за прекратяване на войната ще бъдат сред водещите приоритети на кипърското председателство.

"Благодарих на Кипър за помощта, която вече оказа и която планира. Ще продължим да работим заедно за постигането на нашите общи цели, с единство, сила и обща визия", написа в заключение Сибига.