Зеленски назначи шефа на военното разузнаване за началник на президентския офис

Украинският президент Володимир Зеленски предложи Кирил Буданов, началник на Главното разузнавателно управление на страната, да оглави президентския офис. Той написа за това в своя фейсбук профил.

"Срещнах се с Кирил Буданов и му предложих да оглави Офиса на президента на Украйна. Сега Украйна има нужда от повече фокус върху въпросите на сигурността, развитието на Силите за отбрана и сигурност на Украйна, както и върху дипломатическия път в преговорите, а Офисът на президента ще служи предимно за изпълнение на такива задачи у нас. Кирил има специален опит в тези области и достатъчно сили за постигане на резултати. Също така възложих на новия ръководител на Офиса на президента във взаимодействие със секретаря на РНБО на Украйна и други необходими лидери и институции да актуализира и представи за одобрение стратегическите основи на отбраната и развитието на държавата ни и по-нататъшни стъпки", написа Зеленски.

Бившият ръководител на украинската президентска администрация Андрей Йермак подаде оставка на фона на разследване от антикорупционни агенции. На 28 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура на страната извършиха претърсвания в дома на Йермак.