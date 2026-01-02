ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламен Андреев си тръгва от Испания

В Косово арестуваха турски гражданин, заподозрян за убийството на свой сънародник в Скопие на Нова година

Белезници СНИМКА: Pixabay

Косовската полиция е арестувала тази сутрин турски гражданин, заподозрян за убийството на свой съотечественик в Скопие в новогодишната нощ, съобщи БТА по информация на косовския вестник "Коха диторе".

По информация на полицията лицето, издирвано от Република Северна Македония, е идентифицирано и арестувано от Дирекцията за международно полицейско сътрудничество на косовската полиция.

По информация на медии в Северна Македония турският гражданин е бил убит с остър предмет на старата чаршия в центъра на Скопие.

