В Косово арестуваха турски гражданин, заподозрян за убийството на свой сънародник в Скопие на Нова година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Косовската полиция е арестувала тази сутрин турски гражданин, заподозрян за убийството на свой съотечественик в Скопие в новогодишната нощ, съобщи БТА по информация на косовския вестник "Коха диторе".

По информация на полицията лицето, издирвано от Република Северна Македония, е идентифицирано и арестувано от Дирекцията за международно полицейско сътрудничество на косовската полиция.

По информация на медии в Северна Македония турският гражданин е бил убит с остър предмет на старата чаршия в центъра на Скопие.