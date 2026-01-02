ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентката на Молдова приветства присъединяването на България към еврозоната

Мая Санду СНИМКА: Екс/Официален профил

"Присъединяването на България към еврозоната открива нови възможности за гражданите и бизнеса и Молдова гледа с възхищение и надежда този успех", се казва в послание от президентката на Молдова Мая Санду към властите в София, предаде БТА по информация на националната новинарска агенция МОЛДПРЕС.

България вчера официално прие еврото, с което стана 21-вата държава членка на еврозоната, 19 години след присъединяването си към Европейския съюз.

„Поздравления на България за присъединяването ѝ към еврозоната днес – важна стъпка, която открива нови възможности за гражданите и бизнеса. Молдова гледа с възхищение и надежда на този успех, докато ние следваме собствения си европейски път. Честито, България!", пише в поздравленията.

До края на януари левът ще остане законно платежно средство наред с еврото, а от 1 февруари еврото ще стане единствената официална валута. Цените ще се показват и в двете валути до 8 август 2026 г.

През януари гражданите ще могат да извършват плащания в брой както в левове, така и в евро, а търговците ще бъдат задължени да връщат ресто изключително в една валута – евро или, в случай на временен недостиг, левове. Решението за приемане на смесени плащания в рамките на една и съща транзакция трябва да бъде ясно показано.

След приключване на техническите корекции тегленето на пари в брой от банкомати ще бъде възможно изключително в евро. Същевременно гражданите ще могат да обменят левове в евро безплатно в търговските банки и българските пощи до средата на годината.

