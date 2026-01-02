Тийнейджъри на едва 14 години все още са в неизвестност след пожара в Кран Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Семейства молят за информация за изчезналите си близки

Тийнейджъри на едва 14 години все още са в неизвестност след пожара в нощния клуб в Кран Монтана, който отне живота на най-малко 47 души, а 115 бяха ранени, съобщава "Дейли мейл".

Новогодишните празненства се превърнаха в кошмар, когато бар Le Constellation в швейцарския ски курорт се възпламени, оставяйки оцелелите с тежки изгаряния.

Опечалени семейства са изправени пред мъчително чакане, за да разберат дали техните близки са починали в ранните часове на четвъртък в нощния клуб.

Изгарянията, понесени от тълпана предимно от млади купонджии в бара в сутерена, бяха толкова тежки, че швейцарски власти заявиха, че може да отнеме дни, преди да бъдат идентифицирани всички загинали в пожара.

Родители на изчезнали младежи отправят отчаяни молби за новини за децата си, тъй като чуждестранните посолства се надпреварват да установят дали техни граждани са сред засегнатите от една от най-тежките трагедии, сполетели съвременна Швейцария.

Посланикът на Италия в Швейцария Джан Лоренцо Корнадо заяви, че всички ранени с изключение на петима от 112-те вече са идентифицирани, но швейцарските власти все още не са съобщили имената на жертви или ранени.

Шестима италианци все още са в неизвестност, а 13 са хоспитализирани, осем французи са в неизвестност, а други девет са сред ранените.

Първата починала жертва, чието име бе оповестено, е 17-годишният Емануеле Галепини, италиански тийнейджър голфър.

Швейцарският президент Ги Пармелен определи пожара като „една от най-тежките трагедии, които страната ни е преживяла", тъй като той „отне много млади животи".

Алис Калергис

Братът на 15-годишната Алис Калергис сподели молба за информация за изчезналата гръцка гражданка в социалните медии.

Тийнейджърката не е виждана от избухването на пожара около 1:30 ч. местно време в луксозния ски курортен град, разположен в сърцето на Швейцарските Алпи.

Според гръцкия държавен телевизионен оператор ERT, Калергис е постоянно пребиваваща в Швейцария.

Брат ѝ моли всеки, който има новини за местонахождението ѝ, да се свърже незабавно със семейството, казвайки: „Нямаме новини."

Артър Бродард

16-годишният Артър Бродард е в неизвестност след пожара.

Френска майка на име Летиция, на около 40 години, каза, че е търсила сина си цяла нощ.

„Търся го повече от 30 часа", каза тя пред BFMTV, след като напразно звъни на всяка болница в очакване на новини. „Не знам в коя болница е. Не знам в коя морга е. Не знам в коя държава е. Не знам в кой кантон е", добави тя.

Тя защити присъствието на деца в бара по време на новогодишните празненства. „Не сме безотговорни родители, че пускаме 16-годишните си деца да излизат за Нова година. Всички родители знаеха къде са децата им. Те празнуваха с приятели."

Алисия Гонсе и Даяна Гонсе

15-годишната Алисия Гонсе и 14-годишната Даяна Гонсе бяха обявени за изчезнали в постове в социалните мрежи, публикувана от семейството им.

Емили Пралонг

Разстроеният френски дядо Пиер Пралонг отправи апел по телевизията за всякаква информация за изчезналата му внучка, 22-годишната Емили.

Тя е в неизвестност, след като е отишла в Кран Монтана същата вечер с двама други приятели.

Дядо ѝ отправи апел по BFMTV в четвъртък вечерта, 1 януари, „за свидетели на хора в бар „La Constellation", които може да са видели Емили". „Дайте ни информацията. Обадете ми се, обадете се на дядо", каза той.

Стивен Ивановски

Спешен апел за информация се отправя от семейството и приятелите на Стивен Ивановски.

Македонецът е видян за последно преди пожара да избухне в Le Constellation в алпийския град, на около два часа от швейцарската столица Берн.

„Той носеше бели панталони и бял пуловер, както се вижда на [снимката], вероятно тези слънчеви очила", пише член на семейството.