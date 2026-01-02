Арестувани са 26 заподозрени в убийството на турски полицаи при операция срещу ДАЕШ

Турските власти са арестували 26 предполагаеми членове на терористичната организация "Ислямска държава" (ДАЕШ – (арабското съкращение на "Ислямска държава" – бел. ред.) за въоръжено нападение срещу силите по сигурността в окръг Ялова, Северозападна Турция, предаде БТА по информация на турската държавна радио и телевизия ТРТ.

По време на антитерористичната операция на турските сили по сигурността срещу членове на "Ислямска държава", проведена в град Ялова на 29 декември 2025 г., при престрелка бяха убити трима турски полицаи, а други осем служители на реда и един охранител бяха ранени.

В жилището, в което се е провела операцията, е имало пет жени и шест деца, които са били изведени без да пострадат. По време на операцията са били убити шест души от групировката „Ислямска държава".

В последвалите антитерористични операции в страната са задържани общо 42 души. На общо 26 души е определена мярката "задържане под стража", а на други 16 е наложен съдебен контрол.