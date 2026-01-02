Русия се противопоставя на принудителната продажба на свои недвижими имоти в Австрия

Русия се противопоставя на принудителната продажба на множество недвижими имоти в Австрия, сред които жилищни сгради в някои от най-скъпите райони на страната, предаде БТА.

Информацията на електронния сайт на австрийското радио и телевизията О Ер Еф се позовава на новинарската агенция АПА, според която на 31 декември говорителка на централния районен съд във Виена е съобщила, че на 22 декември Русия е подала жалба срещу решението за продажба на търг от 9 юли 2025 година.

Съдът е уважил искането на украинския концерн „Нафтогаз", на който Постоянният арбитражен съд в Хага е присъдил през 2023 година обезщетение на стойност над четири милиарда евро.

През юли централният районен съд на Виена счете за допустимо принудителното изпълнение и продажбата на руско държавно имущество в Австрия. Признаването на това арбитражно решение на Постоянния арбитражен съд, който присъди на „Нафтогаз" 4,33 милиарда евро обезщетение за загуби във връзка с анексирането на украинския полуостров Крим през 2014 година, попада под разпоредбите на Нюйоркската конвенция, по която Република Австрия е договаряща страна, се посочва в решението, с което разполага AПA.

Украинската държавна компания „Нафтогаз" и пет други свързани с нея предприятия са предявили искове в Австрия на обща стойност 120 милиона евро. Конкретно украинците искат да се продадат на търг 18 имота, използвани предимно като жилища на руски дипломати във Виена, населени места край Виена и в Залцбург. Освен това се иска да бъдат запорирани и продадени на търг всички видове движими вещи от тези 18 имота. Поискан е и достъп до банковите сметки на Руската федерация в Австрия, съобщава О Ер Еф.