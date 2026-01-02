Румъния вдигна изтребители заради дронове по украинската граница, идващи от Русия

Изтребители са били вдигнати в Румъния заради дронове по румънско-украинската граница, предаде Аджерпрес, като се позова на прессъобщение на румънското Министерство на националната отбрана.

Според прессъобщението дроновете, изстреляни от Руската федерация, са се насочвали към украински пристанища по река Дунав, които са в близост до границата с Румъния, предаде БТА. Населението в северната част на румънския окръг Тулча е било предупредено чрез съобщение, изпратено от системата РО-Алърт (RO-Alert), че е възможно падане на обекти от въздушното пространство. Предупреждението е изпратено около 12 часа румънско (и българско) време, а тревогата вече е отменена.

Във връзка със случая са били вдигнати два изтребителя F-16 от 86-та авиобаза във Фетещ, които да наблюдават граничната зона с Украйна в северната част на окръг Тулча.

Според данни на Инспектората за извънредни ситуации в Делта (ISU), цитирани от Аджерпрес, никой не е звънял на единния номер за спешни повиквания 112, за да съобщи за инциденти по време на обявената тревога.