Израел е нанесъл удари по обекти на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия съобщи, че е нанесла удари по няколко цели в Ливан, включително по съоръжения на "Хизбула" в различни райони на южната част на съседната страна, предаде БТА по информация на ДПА.

По думите на армията целите са включвали тренировъчен полигон, използван от елитно подразделение на подкрепяната от ливанска шиитска Иран групировка, както и сгради, за които се предполага, че са били използвани като складове за оръжие.

Ливански източници от сферата на сигурността казаха, че в различни части на Южен Ливан са били нанесени многобройни удари, които определиха като "тежки". Източниците посочиха, че сред жителите на околните райони е настъпила паника.

Местни медии съобщиха за десетки удари, но не оповестиха информация за евентуални жертви.

Очевидци разказаха, че израелски изтребители са прелетели над столицата Бейрут и други региони.

Напрежението между Израел, "Хизбула" и ливанското правителство отново се изостри през последните седмици, което подхрани опасенията от нова ескалация на конфликта.

Ключовият краен срок за разоръжаване на "Хизбула" изтече в сряда, след като ливанското правителство, под натиска на САЩ и Израел, се съгласи да завърши първата основна фаза на разоръжаването до края на миналата година.

Израел обвинява "Хизбула", че се прегрупира и превъоръжава, и заявява, че ще продължи да нанася удари по позициите на групировката. Откакто през ноември 2024 г. влезе в сила примирие, според местни източници при почти ежедневни атаки в Ливан са загинали над 100 цивилни.

"Хизбула" никога не е приемала график за разоръжаване. Нейният лидер Наим Касем многократно подчерта, че организацията спазва условията на съществуващото примирие, а Израел – не. "Хизбула" също така настоява за изтеглянето на израелските войски от петте им останали позиции в Южен Ливан.