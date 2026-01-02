ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение от 3,5 степен разлюля Благоевград

Гърция предложи лечение на лица с изгаряния при смъртоносния пожар в Кран Монтана

Гърция предложи лечение на лица с изгаряния при смъртоносния пожар в Кран Монтана. СНИМКА: Ройтерс

Гърция е предложила да приеме за лечение лица, получили изгаряния при смъртоносния пожар по време на новогодишно празненство в швейцарския ски курорт Кран Монтана, след искане на Швейцария до Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, съобщи БТА по информация на електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Швейцария първоначално е избрала да прехвърли ранени пациенти в съседни страни поради географска близост и общ език, съобщиха източниците и допълниха, че гръцките министерства на външните работи и здравеопазването, заедно с други местни власти, остават в готовност при последващо искане от страна на Швейцария.

Според последната информация, при пожара са загинали над 40 души, а най-малко 100 други са ранени. Повечето от жертвите са италиански и френски граждани. Усилията по издирването, откриването и идентифицирането на жертвите продължават и днес.

Съобщава се, че сред изчезналите е и гръцки гражданин.

