САЩ готвят намаляване на мита за италианската паста

САЩ подготвят намаляване на митата върху италианските паста продукти, което се определя като успех за италианската търговска дипломация, предаде БТА по информация на АНСА. Системата „Произведено в Италия" отчита положителен резултат, след като Вашингтон значително ревизира надолу предложените антидъмпингови мита върху италианската паста преди окончателното приключване на разследването, чиито формални заключения се очакват на 11 март.

Съобщението на италианското външно министерство идва на фона на решение на САЩ да отложат въвеждането на нови увеличения на митата и за други производствени сектори, включително мебелната индустрия.

Т.нар. последващ предварителен анализ за италианската паста значително понижава ставките, определени временно на 4 септември. От първоначално предвидените 91,74 на сто митата са намалени до 2,26 на сто за „Ла Молизана" (La Molisana), 13,98 на сто за „Гарофало" (Garofalo) и 9,09 на сто за останалите 11 непроверявани производители, сред които и „Барила" (Barilla). Новите ставки бяха съобщени преди официалното закриване на разследването, насрочено за 11 март.

Според италианското министерство на външните работи „преизчисляването на митата е знак за признаването от страна на американските власти на активната готовност на нашите компании за сътрудничество". Пробивът показва и „ефективността на подкрепата, оказана от Министерството на външните работи и италианското правителство още от самото начало". От ведомството допълват, че ревизията е резултат и от италианските дипломатически усилия, както и от подкрепата на Европейската комисия , която е подала защитни становища в полза на компаниите, обект на разследването.

Антидъмпинговата процедура остава формално открита и американската администрация предстои да публикува окончателните си заключения. По-рано Вашингтон обяви намерение да наложи допълнителни мита до 91,74 на сто върху определени италиански производители, считано от януари 2026 г., върху стандартната ставка от 15 на сто, прилагана за повечето вносни стоки от ЕС. Ефектът от новите мита остава замразен до официалното приключване на разследването, очаквано на 11 март.

Министърът на земеделието Франческо Лолобриджида изрази удовлетворение от развитието. По думите му „добрите новини, идващи от Съединените щати, показват как сериозната работа, без излишен алармизъм, дава резултати". Той подчерта, че институциите са следили ситуацията от самото начало и че през октомври в Чикаго, заедно с посланик Марко Пероначи, е бил изпратен ясен сигнал, че италианските институции няма да изоставят производителите на паста. „Днес знаем, че сме избрали правилния път и митата бяха значително намалени", заяви Лолобриджида, като допълни, че „работата в екип отново се е доказала като печеливша, а Италия е силна и уважавана по света".

Организациите „Колдирети" (Coldiretti) и „Филиера Италия" (Filiera Italia) също изразиха удовлетворение от действията на италианското правителство, по-специално на министрите Антонио Таяни и Франческо Лолобриджида, както и на дипломатическата служба, довели до първоначално временно намаление на американските мита върху италианската паста. Според двете организации през 2024 г. износът на италианска паста за САЩ е достигнал стойност около 671 млн. евро, което потвърждава американския пазар като един от най-стратегическите за сектора.

В по-широк контекст на американската търговска политика Белият дом съобщи, че президентът Доналд Тръмп е подписал мярка за отлагане с една година – до 2027 г. – на увеличението на митата върху тапицирани мебели, кухненски мебели и оборудване за бани. Повишенията, които трябваше да влязат в сила днес, предвиждаха ставки до 30 на сто за тапицирани мебели и 50 на сто за кухненско и санитарно обзавеждане. Митата бяха въведени през октомври с първоначална ставка от 25 на сто като част от по-широка стратегия за защита на индустриалния капацитет на САЩ в секторите на дървообработването и мебелното производство. Отлагането е мотивирано с необходимостта „да се остави пространство за текущи производствени преговори" с търговските партньори