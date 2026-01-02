САЩ: Американските граждани незабавно да напуснат Русия

Държавният департамент на САЩ призова американските граждани незабавно да напуснат Русия, предава Фокс нюз.

Мярката идва след като тази седмица в САЩ подновиха предупреждението си да не се пътува до Руската федерация, а от Държавния департамент посочиха като причини високи рискове, свързани с тероризъм, неправомерно задържане и „произволно прилагане на местните закони".

Това се случва на фона на ескалацията на войната между Русия и Украйна, която продължава вече четвърта година.

"Длъжностните лица имат ограничени възможности да помогнат на американците, след като посолството в Москва намали персонала си, а консулствата в Русия преустановиха дейността си", се посочва в предупреждението на държавния департамент. Оттам апелират: "Американските граждани в Русия трябва да напуснат незабавно".