ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение от 3,7 степен разлюля Благоевград

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22013684 www.24chasa.bg

САЩ: Американските граждани незабавно да напуснат Русия

4376
Държавният департамент на САЩ призова американските граждани незабавно да напуснат Русия СНИМКА: Пиксабей

Държавният департамент на САЩ призова американските граждани незабавно да напуснат Русия, предава Фокс нюз.

Мярката идва след като тази седмица в САЩ подновиха предупреждението си да не се пътува до Руската федерация, а от Държавния департамент посочиха като причини високи рискове, свързани с тероризъм, неправомерно задържане и „произволно прилагане на местните закони".

Това се случва на фона на ескалацията на войната между Русия и Украйна, която продължава вече четвърта година. 

"Длъжностните лица имат ограничени възможности да помогнат на американците, след като посолството в Москва намали персонала си, а консулствата в Русия преустановиха дейността си", се посочва в предупреждението на държавния департамент. Оттам апелират: "Американските граждани в Русия трябва да напуснат незабавно".

Държавният департамент на САЩ призова американските граждани незабавно да напуснат Русия СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)