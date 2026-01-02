Тръмп: Когнитивни изпити за кандидатите за президент на САЩ, не може глупави да управляват

За задължителни тестове за когнитивните способности за всеки кандидат за президент и вицепрезидент на САЩ призова американския държавен глава Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Той се похвали, че е постигнал перфектен резултат на когнитивен тест за трети пореден път на фона на нарастващите опасения за здравето му.

"Силно вярвам, че всеки, който се кандидатира за президент или вицепрезидент, трябва задължително да бъде принуден да вземе сериозен, смислен и доказан когнитивен тест. Нашата велика страна не може да бъде управлявана от ГЛУПАВИ или НЕКОМПЕТЕНТНИ ХОРА!", пише Тръмп в Truth Social.

79-годишният Тръмп обясни, че е отговорил правилно на всички въпроси. „Лекарите от Белия дом току-що съобщиха, че съм в ПЕРФЕКТНО ЗДРАВЕ и че съм ИЗКАРАЛ ОТЛИЧЕН (което означава 100% верни отговори на всички зададени въпроси!) за трети пореден път на моя когнитивен преглед — нещо, което никой друг президент или предишен вицепрезидент не е бил готов да направи", пише Тръмп в Truth Social.

Британското издание "Мирър" пише, че се предполага, че Тръмп е преминал Монреалската когнитивна оценка (MoCA) — тест, използван за откриване на когнитивни нарушения. Президентът преди това е описвал тестовете като „много трудни", но експерти отбелязват, че оценката е създадена така, че да бъде лесна за здрави хора и предизвикателна за тези с когнитивни увреждания.