Вулканът Етна изригна отново

Етна е в нов период на вулканична активност и през последните часове е наблюдаван нов поток от лава във вътрешността на Вале дел Бове.

Активността е започнала следобед на 1 януари 2026 г., когато отвор на височина приблизително от 2000 до 2100 метра е започнал да изпуска лава. Потокът постепенно се придвижвал към по-ниските части на долината, достигайки близо 1500 метра надморска височина, следвайки естествения път на Вале дел Бове.

Видеоклипове, разпространяващи се в социалните мрежи, документират бавното, но стабилно движение на лавата в естествения басейн, без да излиза извън неговите граници. Службите уверяват, че засега няма застрашени населени места, а научни екипи следят отблизо развитието на дейността. Досега не са съобщени щети или проблеми с инфраструктурата.