Финландия погна екипаж на товарен кораб - повредил подводни телекомуникационни кабели

Финландските власти арестуваха двама души от екипажа на товарен кораб във връзка с повреждането на подводни телекомуникационни кабели във Финландския залив, предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

На още двама от членовете на екипажа е наложена забрана за пътуване.

Кабелите, които свързват столиците на Хелзинки и Талин, са били прекъснати по-рано тази седмица, а повредите са открити вчера в изключителната икономическата зона на Естония. Кабелите са собственост на финландската телекомуникационна компания "Елиса" (Elisa) и се смятат за жизненоважна подводна инфраструктура.

Полицията в Хелзинки заяви, че е започнала разследване по случая, но не оповести подробности за самоличността на заподозрените лица.

Корабът "Фитбург" (Fitburg) плава под флага на Сейнт Винсент и Гренадини. Той е отплавал от Санкт Петербург към пристанището в израелския град Хайфа, сочат данни за морския трафик. Четиринайсетчленният екипаж се състои от граждани на Русия, Грузия, Азербайджан и Казахстан.

Началникът на финландската полиция Илка Коскимаки по-рано тази седмица заяви, че "Фитбург" е влачил котвата си по морското дъно в продължение на часове, преди да бъде засечен във финландската изключителна икономическа зона. Коскимаки посочи, че разследващите се въздържат да правят предположения дали зад повредата на кабелите стои държавна структура.

Финландските митнически служби заявиха, че "Фитбург" е превозвал произведена в Русия стомана, която попада под санкциите, наложени от Европейския съюз. Митническите власти също са започнали разследване във връзка с незаконния товар на кораба.