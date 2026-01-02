Италианският външен министър: Безумно е било в бара в Кран Монтана да има фойерверки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианският министър на външните работи Антонио Таяни заяви, че очевидно нещо не е било наред с разпоредбите за безопасност в бара в Кран Монтана в Швейцария, където в новогодишната нощ се разрази опустошителен пожар, в който загинаха десетки празнуващи, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Таяни подчерта, че според него е било безумно и безотговорно да има фойерверки вътре в заведението. Министърът говори пред репортери в Кран Монтана, пред онова, което е останало от опустошеното от пламъците заведение.

Таяни каза, че е в ход е разследване и вече са били разпитани десетки хора в опит разследващите да установят кой е отговорен за пожара.

Тяаяни положи и цветя през разрушения бар и каза, че страда като баща и дядо за загиналите и ранените в трагедията.

Същевременно италианската Федерация по голф заяви, че сред жертвите е бил младежкият шампион по голф Емануеле Галепини и изрази съболезнования на близките му. Но роднини на 17-годишния Галепини заявиха, че на този етап искат да изчакат идентификацията на ДНК проби.

Според италианското външно министерство, цитирано от АНСА, 6 италианци се водят за изчезнали в пожара.

В пожара загинаха 47 души, а 113 души бяха ранени, припомня АНСА.