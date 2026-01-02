15 години затвор за служителката, откраднала фараонска гривна от Египетския музей

Служителката на Египетския музей на площад "Тахрир" в Кайро Асма Зейнхом, която открадна принадлежала на фараон златна гривна на възраст три хилядолетия, е осъдена на петнадесет години затвор при строг режим и глоба от два милиона египетски лири (35 755 евро), съобщи онлайн изданието "Иджипт индипендънт", цитирано от БТА.

Петнадесет години лишаване от свобода е наказанието и за собственика на магазин за сребърни бижута Махмуд Али Емам, който продава безценния артефакт на златарско ателие за претопяване за 180 000 лири (3217 евро). Останалите двама обвиняеми по случая - Фахим Махмуд Мохамед Муса и Мохамед Гамал Садек Али Афифи, са глобени с по пет хиляди лири (90 евро), след като е доказано, че обработили накита, без да знаят, че е антика.

В признанията си Зейнхом посочва, че е извършила престъплението, заради финансови затруднения. Тя е взела гривната от метален сейф в лаборатория за реставрацоя в музея на 9 септември по време на подготовка на експонати за изложба в чужбина.

Древният собственик на гривната е фараонът Аменемоп, управлявал от столицата Танис в Делтата на Нил по време на Двадесет и първата династия около 1001-992 г. пр.н.е. Гробницата му е открита през 1940 г. от френския египтолог Пиер Монте.

Кражбата, случила се в навечерието на официалното откриване на Големия египетски музей, предизвика разгорещени разисквания за сигурността на музеите в страната.