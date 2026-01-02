Идентифицирани са 113 от 119-те ранени в пожара в Кран Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцарските власти са идентифицирали 113 от ранените в смъртоносният пожар, който опустоши бар в швейцарския курорт Кран Монтана в новогодишната нощ, предаде Франс прес, като се позова на местната полиция, пише БТА.

Общо ранените са 119 и 6 от тях все още не са идентифицирани.

Сред идентифицираните 113 ранени 14 са френски граждани, а 11 са италиански граждани, заяви полицията.

Италианският външен министър Антонио Таяни, който е в Кран Монтана, изрази надежди, че трима от все още неидентифицираните ранени, може да са италианци. Италия обяви, че 6 души са в неизвестност след пожара, допълва АНСА.

Сред идентифицираните ранени има и 4 сърби.

Местните власти, цитирани от Франс прес, говорят за най-малко 40 ранени, а АНСА споменава за най-малко 47 загинали.

Петдесетина от ранените вече са прехвърлени на друго място в страната и в скоро време ще бъдат прехвърлени и в други европейски страни, в специализирани центрове за лечение на хора с тежки изгаряния, каза Матиас Рейнард, ръководител на правителството на швейцарския кантон Вале по време на пресконференция в Сион.

Полша вече обяви, че е готова да приеме 14 ранени в клиниката в Шемяновице Шльонске, в южната част на страната, която е специализирана в лечение на тежко обгорени хора и на хронични болести.

Една от ранените вече е прехвърлена в клиника в Щутгард в Германия, специализирана също в лечение на хора с тежки изгаряния, предаде ДПА. Според агенцията от ранените 80 са в сериозно състояние, като повечето от тях са на възраст между 16 и 26 години.

Екип от френски военни лекари вече е заминал за Швейцария да оцени състоянието на ранените с цел тяхна евакуация към клиники във Франция, които са поставени в готовност за прием на пациенти, допълва Франс прес.