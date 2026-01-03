Младеж, оцелял от ада в Швейцария: Хора горяха от главата до петите (Обзор)

Причина за трагедията бил бенгалски огън върху бутилки с шампанско

Видях ги да горят... Имаше хора, които горяха от главата до краката, вече нямаха дрехи.

Това е само част от кошмарните спомени на 18-годишен младеж, който в злощастната новогодишна нощ в швейцарския курорт Кран-Монтана търси отчаяно брат си, предполагайки, че е вътре в пламналия клуб Le Constellation.

“Мислех, че малкият ми брат е вътре, затова отидох там и се опитах да счупя прозорец, за да помогна на хората да излязат, а след това влязох вътре”, разказа пред Би Би Си тийнейджърът, пожелал да запази анонимност. Той признава, че по случайност е имал късмета да не е в дискотеката: “Ходих в този бар всеки ден през седмицата – в деня, в който не отидох, той изгоря”.

Трагедията, която се разигра в Le Constellation само час и половина след настъпването на 2026-а, бе определена от швейцарския президент Ги Пармелен като една от най-тежките в историята на страната. Най-малко 40 души изгубиха живота си, а други 119 бяха ранени. Според швейцарските медици

15-25 г. е средната възраст на пострадалите и жертвите

Идентифицирането им може да отнеме седмици, тъй като някои от телата са силно обгорени. “Информацията е толкова ужасна и чувствителна, че нищо не може да се каже на семействата, освен ако не сме 100% сигурни”, коментираха от местната управа на кантона Вале, в който се намира и Кран-Монтана. Според информация от петък най-малко 80 от общо 119-те ранени са в критично състояние. Заради трагедията Швейцария обяви 5-дневен траур.

Две французойки - Ема и Албан, разказаха пред местни медии, че са били вътре в клуба, когато са се появили пламъците. Според тях пожарът е причинен от големи свещи, тип бенгалски огън, които сервитьорка е поставила върху няколко бутилки шампанско. Кадри, които обиколиха социалните мрежи, потвърждават думите им, тъй като на една от снимките се вижда как мъж от персонала е качил на конче сервитьорка, която държи в ръката си бутилки алкохол със запалени отгоре свещи. В петък и властите потвърдиха, че това се разглежда като основната причина за пожара.

“За броени секунди целият таван пламна, защото всичко беше от дърво”, обясниха Ема и Албан. Евакуацията била много трудна, защото изходът бил доста тесен, а стълбите - още по-тесни.

“Извадихме късмет”, добавят те, тъй като “поне 200 души се опитваха да излязат за 30 секунди през много тесни стъпала”.

Друг тийнейджър разказва, че е бил принуден да се скрие от “стената от пламъци”, преди да пробва да избяга по стълбите. В крайна сметка успял да разбие прозорец с крак и да излезе жив.

Една от очевидките на трагедията е италианката Даниела от Милано, която има ваканционна къща близо до Le Constellation. Докато се прибирала със съпруга си от вечеря, тя усетила миризма на дим близо до бара: “Хората тичаха във всички посоки, крещяха и плачеха. Видях да изнасят няколко души на носилки”. И допълва как “млад мъж

дойде до мен и каза, че е видял ада

- неща, които никога няма да забрави. Тогава аз просто замръзнах”. След като се върнала в апартамента си, Даниела чувала “писъците цяла нощ - беше ужасно”.

Студент разказва как е пристигнал в бара с приятеля си в момента, в който “хора започнаха да тичат навън”. Той искал да помогне и отишъл в близкия ресторант, където управителят поканил някои от ранените, за да им предложи вода, докато пристигнат линейките. “Няма да забравя как едно момче ми каза: “Навсякъде ме боли”, а други просто викаха. Нищо друго. Някои от тях не казаха нищо, просто лежаха на пода”.

В петък стана ясно, че 113 от ранените са официално идентифицирани. Сред тях са 71 швейцарци, 14 французи, 11 италианци, четирима сърби, както и по един човек от Босна, Белгия, Люксембург, Полша и Португалия. Италиански медии по-рано първи посочиха по име жертва на пожара - 16-годишния голф състезател Емануеле Галепини.