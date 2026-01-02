Тръмп: Крия с грим синини по ръцете си - пия много аспирин

Лекарят му твърди, че е в отлично здраве, но служители го издадоха, че не чува добре

Американският президент Доналд Тръмп призна, че приема почти два пъти над позволената от лекарите доза аспирин, за да тече добра, рядка кръв през сърцето му. Интересни детайли за собственото си здраве той разкри в пространно интервю за изданието “Уолстрийт джърнъл”.

“Казват, че аспиринът е добър за разреждане на кръвта, а аз не искам гъста кръв. Разбирате ли какво имам предвид”, заяви републиканецът.

79-годишният Тръмп е най-възрастният президент в историята на САЩ. Когато встъпи в длъжност миналия януари, той беше с половин година по-възрастен от предшественика си Джо Байдън.

Фактът, че здравето му е обект на обществен интерес, дразни републиканеца. Преди началото на интервюто си той саркастично възкликва, че за хиляден път вече го питат за физическото му състояние. Според “Уолстрийт джърнъл” президентът понякога пренебрегва съветите на лекарите и конвенционалните медицински насоки, като вместо това разчита на добрите си гени.

Както самият Тръмп, така и неговият лекар Шон Барбабела твърдят, че президентът е в отлично здраве и няма проблеми със слуха. Но според служители на държавния глава и негови близки често им се налага да повишават тон, за да се разберат.

Д-р Барбабела поясни, че употребата на аспирин от Тръмп е с цел сърдечна профилактика и че той приема по 325 милиграма на ден. Дозата е значително над здравословната норма, която в повечето медицински случаи се приема за 81 милиграма.

“Приемам по-голямо количество аспирин от препоръчваното през последните 25 години. Лекарите ми биха предпочели да вземам по-малко, но не искам да сменям този свой навик, защото съм малко суеверен”, разказа Тръмп. От това били и синините по ръцете му, които камерите заснемат на официални събития. Напоследък той започна да ги прикрива с фон дьо тен.

“Имам грим, който е, знаете, лесен за нанасяне - отнема около 10 секунди”, обяснява той.

Според американската клиника “Майо” в малки количества аспиринът предотвратява състояния като инфаркт и инсулт, но в големи дози може да причини разширяване на вените и кървене. По-рано президентът беше диагностициран с хронична венозна недостатъчност. Въпреки това диетата му продължава да бъде богата на солени и мазни храни, включително хамбургери и пържени картофи. Тръмп сам признава, че не обича да спортува и не вижда смисъл в това. “Просто не ми харесва. Да тичам на бягаща пътека с часове, както правят някои хора - това не е за мен”, категоричен е той.

