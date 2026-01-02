Двамата френски съдържатели на бара в Кран Монтана са били разпитани от разследващите

Двамата френски съдържатели на бара в Кран Монтана, в който се разрази в нощта на Нова година смъртоносен пожар, са били разпитани от разследващите, заяви прокурорката на кантона Вале Беатрис Пилу, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

"Всичко навежда на мисълта, че огънят е тръгнал от горящи свещички или от бенгалски огньове, поставени върху бутилки със шампанско, които са били приближени прекалено близо до тавана. Той се е възпламенил бързо, като пламъците са се разпространили много бързо после в цялото заведение", каза Пилу.

Според прокурорката разследващите клонят по-скоро, че в основата на пожара са свещички от типа, който се поставя върху торти за рожден ден и се продава във всеки магазин, но все още нищо не може да се твърди с категоричност.

Засега не е установено кой носи наказателната отговорност за трагедията в бара, допълни прокурорката и заяви, че не може да каже и кога е била извършена там последната противопожарна инспекция.

Разследването се фокусира и върху това дали противозвуковата изолацията на тавана в бара, може да е изиграла роля в разпространението на пламъците на пожара.

Същевременно полицията в Кран Монтана каза, че досега не е имало сигнали за някакви нередности около сигурността в бара.