Освободена заложничка на "Хамас" заяви, че е била обект на сексуално насилие

Бивша израелска заложничка на палестинското ислямистко движение "Хамас" заяви в телевизионно интервю, че е била жертва на няколко сексуални атаки в началото на задържането си в Газа, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

"Никой повече няма да ми казва да мълча", заяви 25-годишната Роми Гонен в две интервюта за "Канал 12", последното от които бе излъчено снощи. Младата жена споменава "различни форми на сексуално насилие, на които е била подложена от страна на четирима различни мъже, с различна степен на тежест". Без да изрича думата "изнасилване", тя ясно подсказва, че е била жертва на такова.

Няколко израелци и друга жена вече заявиха, че са били подложени на сексуални посегателства, докато са били в плен в Газа. "Хамас" никога не е признавал за нито един от тези случаи.

Сега в интервюто младата израелка разказа, че при едно от насилията, всичко е станало безшумно и нападателят й я е заплашил да си мълчи. Друго насилие е продължило почти половин час, допълва младата израелка. В един момент си казах: „Роми, цял Израел вярва, че си мъртва, а всъщност ще бъдеш негова сексуална робиня завинаги", допълва тя.

Младата жена разказва също и, че един от нейните мъчители, я е попитал: "Роми, всичко наред ли е, или не?". "В мислите си казвах: "Кучи сине, как можеш да ми задаваш такъв въпрос?", допълва Роми. След това мъжът е допрял пистолет на слепоочието и й е казал: "Ако разкажеш на някого, ще те убия".

Роми Гонен беше на музикалния фестивал "Нова", когато беше е отвлечена на 7 октомври 2023 г. по време на атаката на "Хамас" в Южен Израел, която предизвика войната в Газа. Тя беше освободена през януари 2025 г.

От 251-те души – израелци и чужденци, цивилни и военни, мъртви и живи – отвлечени на 7 октомври, всички бяха върнати на Израел, с изключение на тленните останки на един полицай.

Роми Гонен разказва също, че по време на пленничеството си е видяла и човек, който по-късно се оказва Езедин ал Хадад, по онова време командир на силите на "Хамас" в северната част на Газа. Той ѝ обещал бързо освобождаване, но не спазил обещанието си.

Миналия месец "Амнести интернешънъл" обвини "Хамас" и други палестински групи в престъпления срещу човечеството, включително изтезания, отвличане, при което е била използвана сила, изнасилвания и други форми на сексуално насилие, припомня АФП.