3 г. и 6 м. след мелето с румънски рейс край Куцин...

19 ранени в руски удар по центъра на Харков, съобщават украинските власти

Харков често става обект на руски атаки.

19 души бяха ранени в руски удар по жилищна сграда в центъра на Харков, заявиха местните власти, цитирани от Франс прес.

Сред ранените има и бебе на 6 месеца. Останалите ранени са на възраст между 20 и 70 години, поясни областният управител Олег Синегубов.

Вчера Русия пък обвини Украйна, че е причинила смъртта на 27 души при удар по кафене и хотел в район в Южна Украйна, който е окупиран от руските сили, и предупреди, че ще има последици, докато Киев каза, че е взел на прицел военни и че принципно не атакува цивилни.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски нарече днешния удар на руските сили по Харков „отвратителен" и каза, че според предварителна информация две балистични ракети са поразили обикновена жилищна зона. „За жалост така руснаците се отнасят към живота на хората – те продължават да убиват, въпреки всички усилия в света, и особено тези на САЩ, в дипломатическия процес", каза Зеленски.

Харков често става обект на руски атаки. Снимка: архив 24 часа

