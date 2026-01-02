"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изминалата 2025 г. е най-горещата и слънчева година за Великобритания от 1884 г., когато започва да се води подробна статистика, съобщи британската национална Метеорологична служба, цитирана от Ройтерс, предава БТА. Предишният рекорд е отчетен през 2023 г.

Ведомството съобщи, че средната годишна температура през 2025 г. е била 10,09 градуса по Целзий. За сравнение през 2022 г. тя е била малко по-ниска - 10,03 градуса.

Данните също така показват, че четири от последните пет години са сред петте най-топли от 1884 г.

"От нашите метеорологични наблюдения и климатични модели става ясно, че глобалното затопляне, предизвикано от човека, оказва влияние върху климата в Обединеното кралство", заяви Марк Маккарти, ръководител на отдела за изследване на въздействието на човешката дейност върху климата към Службата.

Всичките 10 най-топли години попадат в последните две десетилетия, а от началото на 21-ви век рекордът за средна годишна температура в Обединеното кралство е подобряван шест пъти – през 2002, 2003, 2006, 2014, 2022 и през 2025 г.

Световната метеорологична организация заяви, че последните 10 години са били 10-те най-топли, откакто се води официална статистика.

Най-топлата година в световен мащаб, откакто се води официална статистика, бе 2024 г. Това бе и най-топлата година за Европа, която е континентът с най-бързо повишаване на средната годишна температури на на планетата.