Доживотни присъди за журналисти и офицери в Пакистан - призовавали към насилие

Съд в Исламабад постанови доживотни присъди за трима журналисти, двама ютюбъри и двама пенсионирани офицери по обвинение в подстрекателство към насилие и разпространение на омраза към държавните институции, предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Обвиненията са свързани с масовите размирици, които избухнаха през май 2023 г. след ареста на бившия премиер Имран Хан по дело за корупция.

Делата срещу седемте обвиняеми се гледаха в антитерористичен съд задочно, понеже всички те избягаха от Пакистан.

По време на размириците през 2023 г. хиляди поддръжници на Хан атакуваха военни обекти, запалиха правителствени имоти, щурмуваха резиденцията на висш офицер и нанесоха щети на сградата на държавното радио на Пакистан.

Хан беше отстранен от власт чрез вот на недоверие в парламента през април 2022 г. През 2024 г. срещу него също бяха повдигнати обвинения в подстрекателство към насилие и нападения срещу военни и правителствени обекти. Той отрече обвиненията. Хан многократно е казвал, че САЩ и пакистанската армия стоят зад отстраняването му от власт.

Един от осъдените днес журналисти Сабир Шакир заяви за АП, че е наясно с присъдата си. Шакир, който преди да напусне родината си водеше популярно предаване по една от пакистанските телевизии, определи присъдите като „политическа репресия".

Съдията по делото разпореди на полицията да предприеме действия за връщането на осъдените лица в Пакистан.

Седемте обвиняеми имат право да обжалват решението на съда в рамките на седем дни.