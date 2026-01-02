ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

3 г. и 6 м. след мелето с румънски рейс край Куцин...

Франция сезира прокуратурата заради сексуално съдържание в "Грок" на Мъск

Министри от правителството на Франция уведомиха прокуратурата на страната, че приложението за изкуствен интелект "Грок" към социалната мрежа "Екс" на Илон Мъск генерира открито сексуално и сексистко съдържание, което е незаконно, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

По-рано днес от "Грок" заявиха, че пропуски в защитните мерки са довели до появата в "Екс" на "снимки, изобразяващи непълнолетни лица в оскъдно облекло" и че в момента се правят подобрения, с които да се предотврати генерирането и разпространението на подобно съдържание.

Министрите посочиха, че са отправили искане към френския медиен регулатор "Акром" да провери как стои този казус от гледна точка на европейския Законодателен акт за цифровите услуги.

