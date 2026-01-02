Хърватия влезе в рекордите на Гинес със 100 радиоводещи

Маратонско предаване в чест на стогодишнината на Хърватското национално радио: над 100 водещи се редуваха в студио без прекъсване, като постигнаха рекорд, признат от "Книгата на рекордите на Гинес", предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Програмата, която започна в сряда, 31 декември, в 6:00 ч. местно време и бе излъчвана от студио в Загреб, все още се излъчваше без прекъсване вчера вечерта, но рекордът вече беше счупен, обяви Хърватското радио и телевизия (ХРТ/HRT) на своя уебсайт.

Съдия от "Книгата на рекордите на Гинес" отбеляза, че над 100 водещи са се редували на всеки петнадесет минути в програмата без нито едно прекъсване – много от тях по време на новогодишната нощ. Постижението събра водещи от дванадесетте структурни звена на радиостанцията, както национални, така и регионални.

"Повече от сто наши водещи, събрани в непрекъснато предаване, демонстрираха, че Националното радио никога не е било по-жизнено и е готово за втория си век", каза редакторът на програмата Елиана Чандрлич Глибота.

След като осъществиха проекта си "100 гласа за 100 часа за 100-те години" – за доста под сто часа – водещите продължиха предаването си, като целта им беше то да продължи до 4 януари, отбелязва АФП.