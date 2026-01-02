Първи жертви от саудитски удари върху йеменските сепаратисти

Сепаратисткото движение в Йемен, подкрепяно от Обединените арабски емирства, съобщи днес за нови саудитски удари, при които са загинали седем членове на неговите сили, които през последните седмици бяха превзели големи части от страната, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Това са първите човешки жертви вследствие на ударите на Саудитска Арабия, съюзничка на йеменското правителство, които бяха насочени срещу Южния преходен съвет (ЮПС), откакто през декември той пое контрола над територии в богатата на петрол провинция Хадрамут, както и в съседния район Махра.

Офанзивата на сепаратистите, които обаче са представлявани в международно признатото правителство на Йемен, предизвика гнева на другите фракции в кабинета и в Рияд, което засили напрежението между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

В края на следобеда Абу Даби заяви, че е решен да работи за "деескалация" и посочи, че е изтеглил последните си сили от Йемен, където бяха разположени в рамките на коалицията.