Технологичен милиардер иска ограничаване на Първата поправка в US конституцията

Ограничаване на Първата поправка в конституцията на САЩ заради развитието на изкуствения интелект и влиянието на дезинформацията онлайн. За това призова технологичният милиардер Шломо Крамър.

В интервю за CNBC той заяви, че трябва нов подход към регулирането на онлайн съдържанието. „Знам, че е трудно да се чуе, но е време да ограничим Първата поправка, за да я защитим", каза в интервюто Крамър, предава "Ню Йорк поуст".

Според него неограничената свобода на словото в социалните медии допринася за поляризация и подкопава общественото доверие, а авторитарни режими получават „нечестно предимство" чрез използване на AI инструменти, което демокрациите не могат ефективно да контрират.

Според Крамер правителствата и технологичните компании трябва да поемат пряк контрол над онлайн платформите и да определят кой има право да се изказва — и колко влияние трябва да има изказването му.

Той предложи система, която да „класифицира и подрежда по автентичност всеки човек, който се изказва онлайн", като привилегиите за изказване се определят от тази класация.

Първата поправка към Конституцията на САЩ гарантира свобода на религията, словото, печата, мирните събирания и правото да се подават петиции до правителството. Тя защитава основните права на американските граждани, за да не бъдат нарушени от федералното правителство.