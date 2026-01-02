Купонджиите в Кран Монтана изгубили време да снимат пожара, вместо да бягат (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Французин се върнал в горящия бар, за да спаси брат си и приятелката си

Ново разтърсващо видео от изгорелия бар в Швейцария показва как пламъците се разпространяват по тавана, а купонджиите губят ценно време да снимат огъня, вместо да се евакуират, пише "Дейли мейл". Écoute-moi bien, parce que je ne vais pas mâcher mes mots : ce massacre au Constellation à Crans-Montana n’est pas un “accident”. C’est un carnage prévu, une chaîne de négligences criminelles qui schlingue la cupidité à plein nez et le mépris absolu pour la vie des jeunes.

Кадрите, заснети от френския студент по икономика Фердинанд Дю Бодиез, показват как пламъците обхващат клуба в Кран Монтана, докато купонджиите долу продължават да пеят, танцуват и викат, без да осъзнават опасността, която се извисява над тях.

Пожарът отне живота на най-малко 40 души, а други 119 са тежко пострадали, потвърдиха днес властите – повечето от тях са тийнейджъри и младежи на възраст между 20 и 30 години с тежки трета степен изгаряния.

Докато швейцарските власти днес обявиха, че жертвите са 40, италианските власти заявиха, че загиналите са 47.

Малко преди пожара сервитьорка е била забелязана да танцува и да размахва запалена фойерверка под шумоизолиращите панели на тавана, които след това са се възпламенили. Огънят тръгнал от фойерверки, прикрепени към бутилки шампанско СНИМКА: Екс/TonyTruant01

На кадри се вижда как няколко души държат телефоните си, докато огънят се разраства над главите им.

Някои от младежите се опитват отчаяно да изгасят огъня, но той се разраства за секунди в препълнения бар.

Фердинанд успял да избяга в първите секунди на ужаса, но след това решил да се върне обратно в горящия бар Le Constellation, за да спаси брат си и приятелката си в хаоса. #ALERTE_INFO | #Suisse : Au moins 40 personnes ont trouvé la mort lors d’un incendie survenu dans un bar à #Crans_Montana, alors qu’elles célébraient le Nouvel An, selon les autorités locales.



Френският студент намерил на стълбите тежко обгорял човек.

"Не можеше да се разбере дали е мъж или жена. Дрехите бяха изгорели, можех да различа само зъбите. Опитах се да му помогна, но той нямаше сила да стане. Избутах го по земята и пожарникарите го поеха", разказва той.

Беатрис Пилуд, главен прокурор на кантон Вале, потвърди днес на пресконференция, че пожарът вероятно е бил причинен, когато искри от фойерверки, прикрепени към шампанско, са запалили тавана.

Всички, освен шестима от 119-те ранени, са били официално идентифицирани, но тежестта на изгарянията означава, че много от оцелелите и жертвите са неузнаваеми.

19-годишният Фердинанд каза, че новогодишното парти е започнало весело за него и приятелите му.

"Бяхме група от седем души и в началото бяхме на терасата, като се движехме между нея и мазето. В един момент видях как сервитьорите носят бутилките шампанско с фойерверки отгоре. Тогава една искра запали покрива и аз се скрих под бара", разказва младежът.

Той успял да стигне до хладилник, където намерил вода и се опитал да изгаси огъня, но той вече се бил разпространил. Фердинанд хванал приятелката си и тръгнали към стълбите, като по пътя викал на хората да излизат.

По стълбите обаче изгубил приятелката си, там настанала суматоха и той паднал на земята. Отваряйки вратата на изхода обаче вътре навлязъл въздух, който подхранил огъня. Фердинанд успял да се измъкне, но навън не открил никой от близките си.

Тогава французинът решава да се върне в огнения ад, за да търси брат си и приятелката си. Извлякъл един ранен от стълбите и трънал надолу, но не откривал никой от близките си.

"Не можех да дишам, имаше много дим, затова излязох отново. Тогава открих един приятел, който беше много изгорен", разказва Фердинанд.

Навън младежът успява да се събере с приятелката си и брат си, които се спасили от бара.

"Приятелката ми беше в шок. Брат ми е сред ранените, в момента е в кома, но се очаква да се възстанови".