Убива ли ботоксът в челото "третото око"?

Може ли ботоксът в челото да обърка т.нар. „трето око" — теоретичния енергиен център, свързан с интуицията и осъзнатостта? Дебатът по този въпрос между красотата и мистиката в момента залива социалните мрежи в САЩ, предава "Ню Йорк поуст".

„Направих си ботокс за първи път преди няколко месеца и веднага писах на моята ясновидка, защото усещането беше странно и някак... грешно", разказва пред изданието 28-годишната Софи Виленски от Минеаполис.

Софи не могла да движи челото си, което, по думите й, било целта. Но се кълне, че нещо друго също е замръзнало. „Все едно имаше блокаж, когато се опитвах енергийно да се свържа с тази част от тялото си. Вместо да мога да фокусирам енергията си в тази точка, почувствах пълна празнота... почти обратното на усещането след добра рейки (терапия) или акупунктура", разказва още тя.

Дори знаменитости като Кортни Кардашиян взимат отношение по темата. Така по време скорошен епизод на „Семейство Кардашиян" 46-годишната риалити звезда призна, че не е слагала ботокс от четири години, за да може да „държи третото си око отворено".

„Никога повече няма да си сложа", каза тя на сестра си Ким, която между другото призна, че си е инжектирала ботокс само преди две вечери.

Някои духовно настроени жени настояват, че усещат нещо нередно, дори когато дерматолозите твърдят, че всичко е „само в главите им".

Много жени онлайн твърдят, че са преживели същото много преди признанието на Кортни Кардашиан й да взриви интернет.

„Ботоксът прецаква третото ти око", заяви директно една потребителка. И добавя, че „замразяването" на челото означава, че търсиш „външно одобрение" и не си свършил „вътрешната работа". Тя допълни, че никога не би приела духовен съвет от човек с ботокс, защото това означавало, че има „проблеми с егото".

Други вярващи също не си поплюват.

„Не знам кой трябва да го чуе, но спрете да си инжектирате ботокс в третото око", предупреди друг, който твърди, че процедурите водят до „постоянно свръханализиране и съмнения в себе си" и „липса на яснота в живота". Трети дори твърдят, че филърите буквално „замразяват третото око" и „блокират връзката ти с интуицията и шестото чувство".

Дерматолозите обаче са категорични: няма нищо мистично в действието на ботокса. Препаратът временно отпуска малките мускули на челото, а не мозъка или нервната система.

„Ботоксът действа локално и не достига до мозъка", казва дерматологът д-р Дейвид Джонсън. „Той не влияе на мисленето, интуицията или емоциите."

Някои пациенти наистина споделят, че се чувстват „странно" след инжекциите — но лекарите имат съвсем земно обяснение. Когато лицевите мускули спрат да се движат, мозъкът получава малко по-различна обратна връзка от лицето, което първоначално може да се усеща необичайно.