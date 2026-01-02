Сепаратистите в Йемен обявиха началото на двугодишен процес за независимост на южната част на страната

Сепаратистите в Йемен обявиха началото на двугодишен процес за постигане на независимост на южната част на страната, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Сепаратистите са подкрепяни от Обединените арабски емирства. Наскоро те завзеха големи територии в Южен Йемен. Сепаратистите са обединени в Южния преходен съвет, който е коалиция от групи, бленуващи за върнат независимостта на Южен Йемен, където имаше Народно-демократична република от 1967 г. до 1990 г. и тя беше независима от северните части на страната.

След обединението на Йемен представители на Южния преходен съвет влязоха в състава на правителството, което в последните години е война с подкрепяните от Иран бунтовници хуси. Това обаче не е намалило стремежите на сепаратистите да се отцепят.

„Изхождайки от желанието и волята на нашия народ на Юга да бъде възстановена и обявена неговата независима държава, ние обявяваме навлизането в преходна фаза от две години", заяви председателят на Южния преходен съвет Айдарус аз Зубайди.

Той призовава през тази преходна двугодишна фаза международната общност да бъде попечител на диалог между различните йеменски партии и да се проведе референдум за самоопределяне на Юга. Според него това ще позволи да бъде съхранено легитимното право на Юга и ще допринесе да се избегне нов конфликт в страната и региона.

Ако призивът на сепаратистите не бъде чут, то незабавно в сила ще влезе конституционна декларация, която установява държавата Южен Йемен. Това влизане в сила ще стане и ако народът на Юга и неговите територии и сили са изложени на военна агресия, заяви Аз Зубайди.

Правителството на Йемен е подкрепяно от Саудитска Арабия. Конфликтът между силите на Севера и Юга противопостави де факто двете страни от Залива. Днес саудитските сили са насели удари по контролираните от сепаратистите територии в Йемен, съобщиха самите сепаратисти. При ударите са загинали седем членове на сепаратисткото движение.

В Йемен действа отделно и коалиция срещу хусите, оглавявана от Саудитска Арабия, но от нея се изтеглиха силите на ОАЕ.