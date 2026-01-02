ФБР е осуетило потенциален атентат на Нова година в Северна Каролина

ФБР заяви, че е осуетило потенциален атентат, който е трябвало да бъде извършен на Нова година в Северна Каролина, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

18-годишен е планирал да нападне с нож и чук хора в супермаркет и ресторант в град Минт хил, заяви прокурорът Ръс Фергюсън от Северна Каролина. Нападателят е американски гражданин и е щял да действа сам. Той е бил арестуван. Заподозреният се е врекъл във вярност на терористичната организация„Ислямска държава" и е признал, че иска да убие американци точно, когато настъпва Новата година. Бележки на заподозрения навеждали на мисълта, че той е планирал да атакува евреи, християни и представители на ЛГБТ общността. Мъжът се е радикализирал в социалните мрежи.

Министърката на правосъдието на САЩ Пам Бонди същевременно каза, че ФБР е осуетило в средата на декември и план за атентат, планиран за Новогодишната нощ в Калифорния. Според Бонди леви екстремисти, пропалестински, антиправителствени и антикапиталистически групи са подготвяли серия от бомбени атаки срещу различни цели в Калифорния.