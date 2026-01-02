Двайсет загинали при саудитски удари в Йемен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въздушни удари в Йемен, нанесени от коалицията, водена от Саудитска Арабия, са отнели живота днес на 20 йеменски сепаратистки бойци, заяви военен представител на Южния преходен съвет – коалиция, обединяваща сепаратистите, настояващи за независимост на Южен Йемен, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Бойците са загинали при удари, нанесени по техни военни бази в Ал Хаша и Сейюн, уточни източникът. Информацията беше потвърдена и от местни здравни източници.

Това са първите човешки жертви вследствие на ударите на Саудитска Арабия, съюзничка на йеменското правителство, които бяха насочени срещу Южния преходен съвет (ЮПС), откакто през декември той пое контрола над територии в богатата на петрол провинция Хадрамут, както и в съседния район Махра.

Офанзивата на сепаратистите, които обаче са представлявани в международно признатото правителство на Йемен, предизвика гнева на другите фракции в кабинета и в Рияд, което засили напрежението между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.