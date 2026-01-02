ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото влезе някак си кротко, тихо, делнично

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22015430 www.24chasa.bg

Двайсет загинали при саудитски удари в Йемен

1788
Йемен остава център на конфликти. Снимка: Twitter/@tykestakeonit

Въздушни удари в Йемен, нанесени от коалицията, водена от Саудитска Арабия, са отнели живота днес на 20 йеменски сепаратистки бойци, заяви военен представител на Южния преходен съвет – коалиция, обединяваща сепаратистите, настояващи за независимост на Южен Йемен, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Бойците са загинали при удари, нанесени по техни военни бази в Ал Хаша и Сейюн, уточни източникът. Информацията беше потвърдена и от местни здравни източници.

Това са първите човешки жертви вследствие на ударите на Саудитска Арабия, съюзничка на йеменското правителство, които бяха насочени срещу Южния преходен съвет (ЮПС), откакто през декември той пое контрола над територии в богатата на петрол провинция Хадрамут, както и в съседния район Махра.

Офанзивата на сепаратистите, които обаче са представлявани в международно признатото правителство на Йемен, предизвика гнева на другите фракции в кабинета и в Рияд, което засили напрежението между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Йемен остава център на конфликти. Снимка: Twitter/@tykestakeonit

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)