Аржентина насърчава хората да внесат в банките 251 млрд. спестени долара

Президентът на Аржентина Хавиер Милей обнародва закон, чрез който аржентинците ще бъдат насърчени да влагат парите си в банки. Обнародването стана в момент, в който страната през 2026 г. трябва да изплати някои дългове, отбелязва Франс прес.

Аржентинците, белязани от последователни кризи, няма доверие в банките и в аржентинското песо. Те от дълго време трупат спестявания в долари. Смята се, че тези спестявания, крити образно казано под дюшека, възлизат на 251 милиарда долара, според оценки на Националния статистически институт. Това е шест пъти повече от брутните резерви на Централната банка към 30 декември, възлизащи на 40 милиарда долара.

Според обнародвания от Милей закон се вдига таванът на спестяванията, за които аржентинците не трябва да дават обяснения откъде ги имат, ако решат да ги внесат в банка. Таванът е вдигнат на 70 000 долара на година. Законът намалява и сроковете за данъчна амнистия за финансови престъпления и създава нов фискален режим, намаляващ проверките при резки промени в наследствата на аржентинците.

Тази година Аржентина, която е основен длъжник на Международния валутен фонд, трябва да погаси дългове в размер на 19 милиарда долара. През април МВФ подписа програма с Аржентина за помощ в размер на 20 милиарда долара. През декември фондът призова правителството да положи усилия, за да запълни международните си резерви.

Членове на опозицията казват, че новият закон ще превърне страната в рай за пране на мръсни пари и за узаконяване на наркотрафикантите.