Собствениците на изгорелия бар в Швейцария: Не можем да спим, нито да ядем след трагедията

Двойката, собственици на швейцарския нощен клуб, в който десетки хора загинаха в пожар на Нова година, заявиха, че не могат да „спят, нито да ядат" след трагедията, докато разследващите обмислят да повдигнат обвинения за непредумишлено убийство.

Пожарът избухва в мазето на „Le Constellation", популярно заведение, разположено в центъра на алпийския град Кран-Монтана, в кантон Вале, около 1:30 ч. местно време (12:30 ч. GMT) в четвъртък сутринта.

Пламъците бързо се разпространяват из клуба, който е пълен с празнуващи от цял свят.

Пожарът отне живота на най-малко 40 души, а други 119 бяха ранени, потвърдиха днес властите – повечето от тях тийнейджъри и двадесетгодишни с тежки трета степен изгаряния.

Докато швейцарските власти днес заявиха, че жертвите са 40, италианските власти твърдят, че са 47.

По-рано "Дейли мейл" разкри, че собствениците на Le Constellation са френското семейство Жак Морети и съпругата му Джесика, които са известни като влиятелни фигури в швейцарската хотелиерска индустрия.

Жак се изказа за първи път след пожара, като заяви пред швейцарското издание 20 Minuten: „Не можем нито да спим, нито да ядем, всички се чувстваме много зле".

Той подчерта, че те сътрудничат на властите:

„Ще направим всичко възможно, за да помогнем за изясняване на причините. Правим всичко, което е по силите ни. Нашите адвокати също са ангажирани".

Жак твърди, че клубът е бил инспектиран три пъти през последните 10 години, като добави, че всичко е било направено според правилата.

Двойката вече е разпитана от властите и може да бъде обвинена в непредумишлено убийство, според Беатрис Пилу, главният прокурор на региона Вале.

Пилу заяви: „Предполагаме, че пожарът е възникнал от фойерверки, прикрепени към бутилки шампанско. Оттам таванът се е запалил.

Проучваме и какви материали са били използвани. Разследва се и въпросът за аварийните изходи, пожарогасителите и капацитета на бара".

„Все още не е ясно дали някой ще бъде обвинен в престъпление. Възможно е обаче да бъде започнато разследване за небрежност, довела до смърт".

Тя отказа да коментира дали ще бъдат предприети мерки, за да се попречи на двойката да напусне Швейцария, като заяви: „Към момента те не носят наказателна отговорност".

Държавният съветник Стефан Ганзер, който отговаря за сигурността във Вале, заяви, че не са получавани доклади за пропуски в заведението.

В разследването участва екип от 30 души, като за момента приоритет остава идентифицирането на загиналите.

Главният инспектор Пиер-Антоан Ленген заяви на същата пресконференция, че в процеса на идентифициране на жертвите участват още 30 души, като всички проверяват ДНК и зъбните картони на жертвите, както и вещите, които са носили със себе си преди да загинат.

Ленген призна обаче, че този процес ще отнеме значително време и се извини на семействата на тези, които все още чакат да научат съдбата на своите близки.

Що се отнася до ранените в пожара, Пилу заяви, че броят на засегнатите хора може да се увеличи, като се има предвид, че много от посетителите в „Le Constellation" са се регистрирали в болница часове след пожара.

Директорът на болниците във Вале Ерик Бонвин каза, че много от ранените в пожара ще се нуждаят от продължително лечение и последваща рехабилитация.

В неделя ще бъдат прехвърлени в чужбина около 50 от ранените. С приоритет са чуждите граждани.

Една от изчезналите е 15-годишната Шарлот Нидам, която учи във Великобритания. В изявление на училището й Имануел Колидж се потвърджава, че тя още е в неизвестност.

Семейство Морети отварят бара през декември 2015 г. Двамата харесват района през 2011, когато са били на почивка там.

Барът с тераса на горния етаж и клуб в мазето, с DJ и музика на живо, се превърна в едно от най-популярните нощни заведения в града с клиенти, предимно млади и заможни любители на зимните спортове и местни жители.

Според уебсайта на Crans-Montana, барът предлага „елегантно пространство" и „празнична атмосфера", като в онлайн описанията му се казва, че е „мястото, където трябва да бъдеш" и е популярно сред международната публика.

Разбира се, че това е и един от малкото барове в ски курорта, който допуска веселящи се на възраст над 16 години, а не над 18.

След успеха на бара семейството отваря още два ресторанта в района.

Джесика Морети е била в заведението, когато пожарът избухва. Тя е получила изгаряние по ръката. В този момент съпругът й е бил в един от другите им обекти. Източници твърдят, че двойката е в шок след случилото се.

Стана ясно също, че страниците на клуба в социалните медии инстаграм и фейсбук са били изтрити рано днес.

Преди Морети да отворят заведението, сградата била изоставена. Те направили ремонт, който продължил близо шест месеца.

В интервюта преди трагедията Жак Морети разказва:

"Направих почти всичко сам. Погледнете стените, има 14 тона камък от Сен-Леонар".

В бара се продавали сушени меса, вина, бири, ликьор и дори уиски с аромат на кестен, както и много местни швейцарски продукти.

Родителите на изчезналите младежи отправят отчаяни молби за новини за децата си, докато чуждестранните посолства се опитват да разберат дали техни граждани са сред засегнатите от една от най-тежките трагедии, сполетели съвременна Швейцария.

Полицейският командир на регион Вале Фредерик Гислър заяви, че всички с изключение на шестима от 119-те ранени са били официално идентифицирани, но швейцарските власти все още не са оповестили имената на жертвите или ранените.

Сред ранените има 71 швейцарски граждани, 14 французи и 11 италианци, както и граждани на Сърбия, Босна и Херцеговина, Люксембург, Белгия, Португалия и Полша.

Националността на 14 души все още не е ясна.

Шестима италианци все още са в неизвестност, а 13 са хоспитализирани, докато осем французи са в неизвестност и други девет са сред ранените.

Първата жертва, чието име беше обявено, е 17-годишният Емануеле Галепини, италиански тийнейджър, играч на голф.

Швейцарският президент Ги Пармелин описа пожара като „една от най-тежките трагедии, които нашата страна е преживяла", тъй като „отне много млади животи".

В петък следователите заявиха, че според тях фаталният пожар в швейцарския ски курорт е бил предизвикан от фойерверки върху бутилки шампанско, които са се доближили прекалено до тавана на бара.

Властите планират да проверят дали шумоизолиращият материал на тавана е отговарял на нормативните изисквания и дали фойерверките са били разрешени за употреба в бара.