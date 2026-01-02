Иранската полиция прояви разбиране към протестиращите, но няма да толерира хаос (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Говорителят на иранската полиция Саид Монтазералмахди заяви днес, че разбира икономическите искания на протестиращите в страната, но предупреди, че силите на реда няма да толерират никакъв хаос, предаде Франс прес, като се позова на изявление, публикувано в иранската информационната агенция ИСНА, пише БТА.

„Тези протести с чисто икономически и граждански характер изразяват желанието на населението да подобри условията си на живот", подчерта говорителят на полицията в необичайно проявяващо разбиране изявление на полицията към демонстрантите, отбелязва агенцията.

„Полицията ясно разграничава легитимните искания на населението от разрушителните действия и няма да позволи на враговете да превръщат гражданските протести в безредици и хаос", добави Монтазералмахди.

Протестите са най-мащабните в Иран от 2022 г. насам, когато смъртта на 22-годишната Махса Амини в полицейски арест предизвика вълна от демонстрации в цялата страна. Въпреки това сегашните протести все още не са обхванали цялата страна и не са толкова интензивни, колкото онези след смъртта на Амини, която беше задържана заради „неподходящо" носене на хиджаб.

Вчера те обхванаха и селските райони на Ислямската република, а броят на жертвите при сблъсъците достигна най-малко седем души, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.