Над 100 пожарникари гасиха огромен пожар в Денвър, един от тях е ранен (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече от 100 пожарникари се бориха с огромен пожар в Денвър в петък. Пламъците били на строителна площадка на жилищен блок с размерите на един градски квартал. Огнеборците работили с часове, за да не позволят на пламъците да се разпространят към близките сгради.

Един пожарникар е бил ранен при гасенето на пожара и е бил откаран в болница, съобщи пожарната служба на Денвър пред ABC News.

Пожарът довел до издаване на заповеди за евакуация на жителите в района. Massive fire in Denver near Glendale and Cherry Creek pic.twitter.com/P3WA2l5h7e — Grayson Cooper 🌱 (@GraysonPCooper) January 3, 2026

Към края на вечерта бил до голяма степен овладян, но не и напълно потушен.

Сградата била в начален до среден етап на строителство. Изградена е предимно от дърво, с някои пластмасови материали, използвани за облицовка и конструкция. Denver Fire crews are fighting a 3-alarm fire at Leetsdale and Forest. Stay out of the area. No injuries currently reported. #DenverFire pic.twitter.com/PrId8gisp1 — Denver Fire Department (@Denver_Fire) January 3, 2026

Все още няма информация за причината за огъня.