ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обмисля се още едно качване към Бетонния мост в Пл...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22015807 www.24chasa.bg

Над 100 пожарникари гасиха огромен пожар в Денвър, един от тях е ранен (Видео, снимки)

21088
КАДЪР: Екс/@Denver_Fire

Повече от 100 пожарникари се бориха с огромен пожар в Денвър в петък. Пламъците били на строителна площадка на жилищен блок с размерите на един градски квартал. Огнеборците работили с часове, за да не позволят на пламъците да се разпространят към близките сгради.

Един пожарникар е бил ранен при гасенето на пожара и е бил откаран в болница, съобщи пожарната служба на Денвър пред ABC News.

Пожарът довел до издаване на заповеди за евакуация на жителите в района.

Към края на вечерта бил до голяма степен овладян, но не и напълно потушен.

Сградата била в начален до среден етап на строителство. Изградена е предимно от дърво, с някои пластмасови материали, използвани за облицовка и конструкция.

Все още няма информация за причината за огъня.

КАДЪР: Екс/@Denver_Fire

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)