Над 100 пожарникари гасиха огромен пожар в Денвър, един от тях е ранен (Видео, снимки)

Повече от 100 пожарникари се бориха с огромен пожар в Денвър в петък. Пламъците били на строителна площадка на жилищен блок с размерите на един градски квартал. Огнеборците работили с часове, за да не позволят на пламъците да се разпространят към близките сгради.
Един пожарникар е бил ранен при гасенето на пожара и е бил откаран в болница, съобщи пожарната служба на Денвър пред ABC News.
Пожарът довел до издаване на заповеди за евакуация на жителите в района.
Към края на вечерта бил до голяма степен овладян, но не и напълно потушен.
Сградата била в начален до среден етап на строителство. Изградена е предимно от дърво, с някои пластмасови материали, използвани за облицовка и конструкция.
Все още няма информация за причината за огъня.