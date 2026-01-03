ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Четирима загинаха в катастрофа на хеликоптер в Аризона

Хеликоптер СНИМКА: Pixabay

Четирима души загинаха, след като хеликоптер се разби в планинско възвишение в американския щат Аризона, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.

Катастрофата е станала около 11:00 ч. местно време вчера (20:00 ч. бълг. вр.) на близо 103 километра (64 мили) източно от град Финикс, уточни местната шерифска служба.

Загинали са всички на борда - 59-годишният пилот на хеликоптера, две жени на по 21 г. и жена на 22 г. "Молим се за жертвите и техните семейства", се казва в изявлението на шерифската служба, предава БТА.

Гражданската авиация на САЩ и Националният съвет по транспортна безопасност водят разследване на катастрофата. Хеликоптерът е излетял от писта в близкия град Куийн Крийк.

Полетите в района са били временно преустановени от съображения за сигурност, информираха местните власти.

