Индия иска "Екс" на Мъск да премахне вулгарното и незаконно съдържание

Индийското правителството днес отправи предупреждение към ръководената от Илон Мъск платформа "Екс" незабавно да премахне цялото разпространявано от нея вулгарно и незаконно съдържание, тъй като в противен случай ще последват санкции, предаде новинарска агенция ПТИ, цитирана от БТА.

В предупреждението, отправено от министерството на електрониката и информационните технологии, се посочва, че "Екс" не спазва задълженията си към индийския Закон за информационните технологии от 2000 г. и Правилата за информационните технологии от 2021 г.

"Екс" е задължен незабавно да премахне или деактивира достъпа до цялото съдържание, което вече е генерирано или разпространено в нарушение на приложимите закони", пише издадена днес разпоредба.

Текстът е адресиран до ръководителя отдела на "Екс", който отговаря за спазването на нормативните изисквания в Индия.

Министерството иска компанията незабавно да докладва за предприетите от нея действия за предотвратяване на хостинг, създаване, публикуване, предаване, споделяне или качване на нецензурно или открито сексуално съдържание, злоупотреба с услуги, базирани на приложения за изкуствен интелект като "Грок" "Grok" и други практики, нарушаващи индийските закони.

Неспазването на изискванията "може да доведе до строги правни последствия срещу вашата платформа, отговорните служители и потребителите, които нарушават закона", пише още индийското министерство.