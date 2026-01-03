ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОАЕ: Изтеглихме военните си от Йемен

Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха рано тази сутрин, че са изтеглили силите си от Йемен, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Това бе обявено, след като няколко дни военни самолети на ОАЕ превозваха свой военен персонал и военна техника в резултат на нареждане на борещите се с бунтовниците хуси сили в Йемен и след като Саудитска Арабия отблъсна настъплението на подкрепяните от емирствата йеменски сепаратисти.

"Силите на ОАЕ изпълняват огласеното по-рано решение за приключване на останалите мисии на звената за борба с тероризма", се казва в изявление на министерството на отбраната. "Процесът бе осъществен по начин, който гарантира безопасността на целия личен състав, и в координация с всички съответни партньори", допълни министерството.

